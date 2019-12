La premsa comarcal celebra el seu dia amb Òscar Camps i Beatriz Talegón

L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) celebra aquest divendres 13 de desembre la sisena edició del Dia de la Premsa Comarcal, en un acte a Barcelona que comptarà amb diverses conferències i la presentació d'un nou mitjà. La jornada, que celebrarà el dia de tota la premsa local catalana, estarà marcada per la presència i les conferències d'Òscar Camps, fundador d'Open Arms, i la periodista Beatriz Talegón.L'acte, que se celebrarà a l'Auditori del Movistar Centre de la Plaça de Catalunya, estarà marcat per la presentació de catalunyanews.cat, un nou mitjà promocionat per l'ACPC que té la intenció de convertir la premsa comarcal en un referent en tot el territori català. Camps abordarà una conferència sota el nom "Open Arms, activisme i comunicació per a la defensa dels drets humans".Per la seva banda, Talegón parlarà sobre la salut dels mitjans de comunicació en l'actualitat, també a Catalunya, sota la temàtica "Ètica i periodisme". La periodista, també advocada, participa i escriu en diversos mitjans a nivell nacional i estatal, a més de diversos programes de televisió. Els actes del Dia de la Premsa Comarcal començaran a partir de les 10 del matí a la capital catalana. Hi seran presents el president de l'ACPC, Francesc Fàbregas, el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans i el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor