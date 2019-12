Polèmica a Twitter per un vídeo usat sense permís per carregar contra antifeixistes

Avui al matí he anat a cobrir amb uns companys la carpa informativa de S'ha Acabat i la concentració de la Plataforma Antifeixista de la UAB per a un reportatge de la carrera. Ens hem passat tot el matí a la Placa Cívica per tal de capturar tot el succeïa. #UAB — Pol Baraza (@polbaraza) December 11, 2019

Todo mi apoyo a los valientes estudiantes de @ShaAcabat, que han sufrido un brutal ataque de un grupo de fascistas separatistas. Usar la violencia para señalar por las ideas es totalitarismo. Los radicales no pueden campar a sus anchas en la universidad. pic.twitter.com/9uDuWROgdQ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 11, 2019

L'expresident de la plataforma unionista S'ha Acabat Josep Lago s'ha apropiat de les imatges en vídeo d'un estudiant de periodisme per explicar versions contradictòries dels moments de tensió que s'han viscut a la Universitat Autònoma de Barcelona en una protesta d'antifeixistes contra una parada informativa de S'ha acabat. Els fets han desencadenat una forta polèmica a Twitter.Les imatges les ha enregistrat Pol Baraza, estudiant de Periodisme de la mateixa universitat, que ha assistit a l'acte per a realitzar un reportatge acadèmic per una assignatura i ha obert un fil a Twitter per informar de tot el que succeïa:En un dels tuits apareixia un vídeo on es poden veure imatges d'empentes, estires i arronsa entre els vigilants de seguretat de la UAB i un grup d'encaputxats just davant de la parada que havia muntat la Plataforma S'ha Acabat a la plaça Cívica, tal com ha informat Nació Sabadell El vicepresident de la plataforma constitucionalista Josep Lago, ha utilitzat el vídeo per fer una publicació sense demanar permís. Posteriorment, diversos mitjans unionistes, o fins it tot dirigents polítics com Inés Arrimadas han recollit aquesta mateixa publicació per difondre la seva versió dels fets, que no coincideix per res amb el què havia explicat l'estudiant en un primer moment al seu fil de Twitter.Davant dels fets, l'autor del vídeo ha declarat que considera que "Lago ha adoptat una actitud equivocada"; "S'ha descarregat el vídeo i l'ha utilitzat per a fer-ne difusió sense el meu permís i sense mencionar-ne l'autor i després de demanar-li per Twitter que l'eliminés, m'ha bloquejat", ha afirmat Baraza.

