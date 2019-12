Absolts dos catalans per comentaris contra dos guàrdies civils morts a trets

Els tuits es van produir després de la mort de dos guàrdies civils i un ramader d'Andorra de Terol per trets d'un exmilitar serbi anomenat 'Igor el rus', el 14 de desembre del 2017, quan els agents el buscaven entre Andorra i Albálate del Arzobisbo. En fer-se pública la notícia, un home d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i tres dones de Mataró, Las Palmas de Gran Canaria i Zuera (Saragossa), van fer comentaris "justificatius, laudatoris i jocosos" sobre el crim. La dona de Mataró, per exemple, va escriure 'karma' en resposta a la notícia del crim i l'home d'Olesa va dir que els agents haguessin hagut d'estudiar "en comptes d'allistar-se a un cos militar".Segons la magistrada, basant-se en jurisprudència del Tribunal Constitucional, el delicte d'injúries no es pot cometre sobre persones mortes, igual que tampoc el delicte contra la integritat moral. A més, recorda que la Guàrdia Civil no és un col·lectiu amb especial protecció i per tant no pot ser víctima d'un delicte d'odi, segons el Codi Penal.En les seves disposicions, el jutge valora que "la càrrega vexatòria i insultant dels missatges emesos no deixa lloc a dubtes, no només pel seu contingut sinó també pel moment, ocasió i circumstàncies". Malgrat això, la sentència considera que "no es pot cometre un delicte d'injúries contra persones difuntes".