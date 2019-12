WhatsApp deixarà de funcionar en tots aquests mòbils el 2020

Cada any que passa, més dispositius mòbils queden obsolets. Això significa que diverses aplicacions, que es van actualitzant cada cert temps, no poden ser utilitzades en alguns models de telèfons mòbils. Aquest pròxim 2020 no serà cap excepció i WhatsApp, una de les aplicacions de missatgeria més utilitzades del món, deixarà de funcionar en diversos mòbils.Segons ha informat la mateixa companyia, comunicat que porten remetent cada any, WhatsApp deixarà de funcionar en els mòbils Android amb la versió 2.3.7 o anterior. Pel que fa als iPhones, la plataforma deixarà de ser compatible en els iOS 8 o més antics.Per consultar quin sistema operatiu té el vostre mòbil, heu d'anar a "configuració" i accedir a l'apartat "sobre aquest mòbil". Allà podreu veure quina versió té el vostre smartphone.

