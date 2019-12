Els Mossos detenen dos lladres de productes nadalencs... gràcies a la ITV

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de trànsit de Girona van detenir el passat 9 de desembre, a Sant Esteve d'en Bas (Vall d'en Bas), dos homes de 22 i 30 anys i veïns de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), com a presumptes autors d'un furt comès en un supermercat de Vic. Els fets van ocórrer el passat dilluns al giravolt de la C-152, al punt quilomètric 43, on una patrulla d'Olot feia un control genèric del trànsit.Cap a la una del migdia els agents van aturar un turisme que no duia l'adhesiu de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). En identificar els dos ocupants van veure que als seients del darrere hi havia una gran quantitat de productes alimentaris i ampolles de begudes alcohòliques. Concretament, van trobar-hi 54 unitats de torró, 11 caixes de bombons i 27 ampolles de licor, del quals no en van donar cap resposta coherent sobre la seva procedència.Després de fer diverses indagacions, els mossos van saber que els productes els havien sostret en un supermercat de Vic i que el valor total de la mercaderia ascendia a més de 600 euros.Durant l'escorcoll els van intervenir unes tenalles i, a més, van comprovar que duien posats sota els pantalons unes peces de roba, del tipus malla elàstica, per a ocultar els objectes que sostreien. Per tot plegat, els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt.

