Ja són 29 els treballadors del metro afectats per malalties relacionades amb l'amiant

La llista de treballadors del metro de Barcelona afectats per patologies relacionades amb l'amiant ja és de 29 empleats en actiu. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha actualitzat el cens aquest dimecres informant d'un nou cas, que se suma als 28 que ja es coneixien.El treballador que s'afegeix a la llista té afectacions pleurals, igual que altres 27, mentre que n'hi ha un amb carcinoma broncopulmonar.L'actualització del cens s'ha fet el mateix dia en què s'ha fet públic el primer cas de malaltia professional per l'exposició a l'amiant del metro reconeguda per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.Es tracta d'Antonio César, un jubilat que va treballar al metro fins al 2011. A diferència dels altres 29 casos, el reconeixement de la Seguretat Social vincula la seva afectació, un càncer de pulmó, a la presència d'amiant al metro i ara pot recórrer als tribunals per demanar indemnitzacions.A banda del cas de César, en l'últim any hi ha hagut tres procediments més de reclamació d'extreballadors. Una demanda judicial va ser desestimada i dues reclamacions més van ser rebutjades per la Seguretat Social.L'empresa defensa que fins ara ha destinat 9,5 milions d'euros en contractacions de treballs de desamiantatge, a més dels 268 milions d’euros de la compra de 42 trens per substituir els més antics de les línies 1 i 3 de metro, en part dels quals s’ha detectat pintura amb contingut d’amiant.Amb tot, TMB no ha reconegut fins ara que tots els treballadors del metro estiguin exposats a l'amiant. Un extrem que el primer reconeixement de malaltia professional pot fer canviar.

