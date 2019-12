Dos dels condemnats de «la Manada» de Manresa planten el jutge en la vista d'ingrés a presó

Un dels advocats havia demanat amb anterioritat l'ajornament de la vista del seu client i el jutge l'havia endarrerit fins al proper 17 de desembre. Aquest mateix dimecres, un altre dels advocats també ha demanat l'ajornament de la vista al seu client ja que no es podia quedar a la sessió. El seu client, però, no s'ha presentat a la vista, igual que ha passat amb un segon condemnat, tot i que aquest si que ha tingut el seu lletrat a la sala.



Amb dos dels condemnats a la sala i tres advocats, la Fiscalia i l'acusació han demanat l'ingrés immediat a presó dels dos condemnats presents i activar una ordre de cerca i captura sobre el desaparegut que tenia l'advocat a la sala. Sobre l'altre desaparegut no han pogut demanar cap mesura perquè el seu advocat s'ha absentat.



El jutge, finalment, ha assegurat que no resoldrà la situació fins que no hagi pogut escoltar totes les parts, procés que es completarà, si no hi ha més ajornaments, el proper dimarts, 17 de desembre. Sobre l'emissió d'una ordre de cerca i captura, el jutge també ha ajornat la seva decisió a la mateixa vista final. Un dels advocats havia demanat amb anterioritat l'ajornament de la vista del seu client i el jutge l'havia endarrerit fins al proper 17 de desembre. Aquest mateix dimecres, un altre dels advocats també ha demanat l'ajornament de la vista al seu client ja que no es podia quedar a la sessió. El seu client, però, no s'ha presentat a la vista, igual que ha passat amb un segon condemnat, tot i que aquest si que ha tingut el seu lletrat a la sala.Amb dos dels condemnats a la sala i tres advocats, la Fiscalia i l'acusació han demanat l'ingrés immediat a presó dels dos condemnats presents i activar una ordre de cerca i captura sobre el desaparegut que tenia l'advocat a la sala. Sobre l'altre desaparegut no han pogut demanar cap mesura perquè el seu advocat s'ha absentat.El jutge, finalment, ha assegurat que no resoldrà la situació fins que no hagi pogut escoltar totes les parts, procés que es completarà, si no hi ha més ajornaments, el proper dimarts, 17 de desembre. Sobre l'emissió d'una ordre de cerca i captura, el jutge també ha ajornat la seva decisió a la mateixa vista final.

Dos dels quatre condemnats per abús sexual a una menor en una fàbrica abandonada de Manresa l'octubre de 2016 , que aquest dimecres estaven convocats a una vista a l'Audiència Provincial de Barcelona han plantat el jutge i no s'hi han presentat.La Fiscalia i l'acusació particular han demanat al jutge que es posin el cerca i captura, però el magistrat ha respost que no atendrà aquesta petició fins al proper 17 de desembre quan celebrarà la vista amb el cinquè dels acusats. A més, l'acusació tampoc no ha pogut fer la petició sobre els dos desapareguts, perquè d'un d'ells no hi havia, tampoc, l'advocat a la sala.La Fiscalia i l'acusació es presentaven a la vista d'aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona amb la voluntat de demanar l'ingrés immediat a presó dels quatre condemnats a l'espera que el 17 de desembre se celebrés una segona vista per al cinquè.Els advocats presents a la sala han argumentat que la sentència no és ferma per evitar l'ingrés a presó dels seus clients.Cal recordar que els cinc homes van ser condemnats a penes d'entre 10 i 12 anys de presó per delictes d'abús sexual i no d'agressió sexual. La sentència, molt criticada , va argumentar que com que la víctima, una noia de 14 anys, es trobava inconscient en el moment de la violació, no va mostrar resistència a l'agressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor