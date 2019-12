La Federació Espanyola amenaça amb el reglament si hi ha situacions «de força major» al Clàssic

La Federació Espanyola de Futbol ha avisat que aplicarà la "reglamentació vigent" si es produeixen "situacions de força major o circumstàncies en les que fos necessària l'aplicació de la disciplina esportiva" en el Barça-Madrid. Ho farà, han afegit, "tant abans com durant i després del partit".El comunicat de la Federació arriba després de l' anunci de mobilitzacions del Tsunami Democràtic el 18 de desembre, coincidint amb el partit. A més, remarquen que ells no tenen cap competència en matèria de seguretat i que estan en contacte amb les forces policials per coordinar l'arribada de l'equip arbitral al Camp Nou "seguint els protocols establerts".Els Mossos d'Esquadra ja estan treballant en un dispositiu de seguretat per un partit que, de ben segur, no serà "normal", tal com destaquen des del mateix cos policial

