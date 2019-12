Carles Riera: «L'únic grau que podem acceptar és l'amnistia i la llibertat»

El diputat de la CUP Carles Riera ha lamentat que JxCat i ERC tinguin plantejaments diferents sobre la qualificació penitenciària atorgada als líders independentistes empresonats perquè "el que fa és generar desorientació i separa el focus de la qüestió central", que és l'existència de "presos polítics" a l'estat español.En una atenció als mitjans als passadissos del Parlament, el diputat cupaire ha rebutjat entrar al debat sobre si els presos es mereixen un o altre tractament penitenciari després que se'ls hagi proposat el segon grau, que permet sortides gairebé diàries. "L'únic grau que podem acceptar és l'amnistia i la llibertat", ha assegurat Riera, que ha fet extensiva aquesta demanda "a totes les persones represaliades en aquesta causa general contra l'independentisme"."Per nosaltres no és una qüestió de graus", ha continuat el diputat anticapitalista, sinó que hi hagi "un centenar d'anys de condemnes pels presos polítics". És per això que ha situat com a "prioritat" l'amnistia i "el lliure retorn de totes les persones exiliades". En aquest context, ha rebutjat qualsevol unitat independentista al Congrés "que no passi per l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació; l'amnistia total per a tots els represaliats; la fi de la repressió, i la garantia de forma verificable l'exercici ple dels drets socials, civils i polítics". "Tot allò que no es mogui en aquests paràmetres, no formarà part de cap acord independentista", ha advertit.Així mateix, ha lamentat que JxCat hagi retirat del ple d'aquesta setmana al Parlament una moció que feia referència a l'autodeterminació. El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, va anunciar ahir la decisió per "facilitar" la negociació amb el PSOE per a la investidura del proper president espanyol. Segons Riera, JxCat "tracta l'autodeterminació com a una mercaderia que es pot comprar i vendre en funció dels interessos de partit, dels interessos electorals i de les negociacions per a la governabilitat de l'Estat".També s'ha pronunciat sobre la manifestació convocada per Tsunami Democràtic dimecres que ve al voltant del Camp Nou, a Barcelona, coincidint amb el partit de futbol que enfrontarà el FC Barcelona i el Reial Madrid. Ha considerat que aquesta protesta és "molt positiva" i "fonamental per mantenir viva la mobilització social i la desobediència civil" i ha avançat que la CUP hi participarà amb totes les seves "forces, capacitats i possibilitats".

