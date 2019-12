El TC comença a tramitar la recusació del Govern contra el magistrat Ollero

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dimecres per unanimitat començar a tramitar la recusació contra el magistrat Andrés Ollero, sol·licitada per la Generalitat, i suspendre les actuacions que afecten els processos del recursos d'inconstitucionalitat presentats pel govern espanyol contra les lleis del Codi Tributari de Catalunya, l'Agència Catalana de Protecció Social i del comerç, serveis i fires.També afectarà el conflicte positiu de competències sobre el reglament d'adopció internacional i el pla estratègic d'acció exterior i relacions amb la Unió Europea. El Govern ha demanat apartar Ollero de les deliberacions d'aquestes qüestions perquè el magistrat va fer un dur vot particular contra la sentència a favor del Codi Civil català on titllava de "supremacistes" alguns plantejaments polítics catalans.El ple ordena traslladar l'escrit presentat per la Generalitat a les parts personades, perquè en el termini de tres dies manifestin si s'adhereixen o s'oposen a la causa de recusació proposada o si coneixen alguna altre motiu de recusació. Així mateix, s'acorda lliurar còpia d'aquest escrit al magistrat Ollero perquè efectuï les al·legacions que cregui convenients.El Tribunal ha designat el magistrat Antonio Narváez com a instructor de l'incident de recusació contra el també exdiputat del PP.

