Òmnium demana que els permisos penitenciaris no desviïn el focus de la llibertat dels presos

La decisió de les juntes de tractament de proposar el segon grau als presos polítics no "desvia" Òmnium Cultural de la seva demanda principal: la llibertat dels presos. Així ho ha afirmat el vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, aquest matí, i ha demanat "valentia" al Govern de la Generalitat i als partits polítics per "garantir" els drets dels presos.En declaracions als mitjans, Mauri ha posat èmfasi en la necessitat de fer que el govern espanyol "actuï i alliberi els presos polítics" i "faci cas" a la petició de Nacions Unides i Amnistia Internacional, que reclamen la llibertat dels líders independentistes."Més de 50 personalitats s’han pronunciat per la seva llibertat", ha afegit. En aquest sentit, Mauri ha instat al govern de la Generalitat i als partits polítics que siguin "valents" i no deixin de defensar els drets dels líders independentistes empresonats.El vicepresident ha volgut remarcar que "en cap cas estem parlant de beneficis penitenciaris, sinó de drets que tenen tots els presos" i ha recalcat que Jordi Cuixart, que serà un dels primers beneficiaris dels permisos , no "es penedeix de res" perquè "no ha comès cap delicte".Malgrat que la prioritat de Cuixart no és sortir de la presó, Mauri ha recalcat que "no renunciarà mai a exercir tots els seus drets penitenciaris".Mauri ha denunciat que "no pot haver-hi un govern progressista, que defensi els drets humans, i que no tingui en compte que hi ha repressió i presos polítics". "No podem deixar que aquest debat sobre els permisos desviï el focus d’un debat important, i és que a l’estat espanyol ara mateix hi ha presos polítics”, ha etzibat.Des d’Òmnium Cultural el debat està en la posada en llibertat "immediata" dels presos i Marcel Mauri ha remarcat que "això és el que ha d’afrontar un govern d’Espanya", a més de "donar resposta" a aquesta petició de llibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor