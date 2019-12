JxCat tornarà a presentar la moció que havia aparcat després de garantir-se el grup propi al Senat

Junts per Catalunya (JxCat) tornarà a presentar la moció sobre l'autodeterminació retirada a instàncies d'ERC a canvi de disposar de grup propi al Senat. Així ho ha explicat la seva cap de files al Congrés, Laura Borràs, en una roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut amb el rei Felip VI, immers en la ronda de contactes prèvia a la investidura. Borràs ha apuntat que JxCat vol que la moció es voti en el proper ple disponible perquè no havia estat retirada, sinó "aparcada".La qüestió és especialment delicada, i va generar debat intern en la reunió que la formació va mantenir dilluns a Brussel·les amb Quim Torra i Carles Puigdemont. Els republicans van reclamar a JxCat que retirés la moció sobre l'autodeterminació que s'havia de votar demà a la tarda pel context negociador amb el PSOE, i la contrapartida era que els republicans cedirien cinc senadors per tal els senadors que comanda Josep Lluís Cleries poguessin tenir els beneficis econòmics que suposa el grup propi."ERC ha considerat que per fer la cessió temporal de senadors era necessari aquest gest", ha relatat Borràs, que en cap cas ha considerat que JxCat estigui renunciant a la defensa de l'autodeterminació a canvi de beneficis a la cambra baixa. L'exconsellera de Cultura, de fet, ha indicat que la retirada temporal de la moció obeeix a la "lleialtat" que els nacionalistes tenen, segons la seva visió, amb els socis de Govern.La dirigent independentista ha entregat al rei Felip VI l'informe d'Amnistia Internacional sobre la sentència del Tribunal Suprem , en el qual l'organisme reclama l'alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut amb el monarca a La Zarzuela durant més d'una hora, la cita més llarga fins ara de totes les que Felip VI ha protagonitzat aquests dos últims dies amb els líders dels partits. La ronda es tancarà aquesta tarda.Borràs ha apuntat que durant la trobada s'ha parlat de la sentència, i ha recalcat que ha defensat la "sobirania" del Parlament per mantenir debats. La cap de files de JxCat també li ha portat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que constata el suport al diàleg a nivell estatal i el suport a un eventual referèndum. Amb el rei, ha indicat l'exconsellera de Cultura, s'hi han "discutit molt" durant la trobada.Jaume Asens, cap de files dels comuns a Madrid, ha comparegut davant dels mitjans després de reunis-se amb el rei per reclamar que la investidura de Pedro Sánchez sigui ràpida. Un missatge dirigit especialment cap a ERC i també JxCat, als quals ha acusat d'acostar Espanya "al precipici de Vox i d'unes terceres eleccions" si no es tanca aviat un pacte al Congrés."La descarnada lluita partidista entre JxCat i ERC acosta al precipici de Vox i d'unes terceres eleccions", ha recalcat Asens, que ha indicat que un govern espanyol amb Pablo Iglesias dins del consell de ministres estarà en disposició "d'escoltar Catalunya". Els republicans tenen oberta uina negociació amb el PSOE per la investidura, però encara estan encallats en qüestions nuclears per resoldre el conflicte polític Una de les qüestions que s'estan tractant en la negociació és una mesa de diàleg institucional, que de moment no està resolta. "Perquè hi hagi una mesa de diàleg hi ha d'haver un govern disposat a dialogar. Cada dia que passa sense govern és un dia més en què els enemics del govern s'organitzen. El temps juga a la nostra contra. El temps que passa és el temps que guanya l'extrema dreta", ha destacat el cap de files dels comuns, que ha tret importància a la "fórmula concreta" de la mesa de negociació.En tot cas, Asens ha volgut demanar "sentit de la responsabilitat" per facilitar la tria de Sánchez. "La investidura és el primer pas, i després es pot discutir sobre el format", ha ressaltat el dirigent dels comuns, que ha reclamat "acabar l'any sense incerteses". "No direm que el format de la mesa és irrellevant, però sí secundari", ha apuntat.

