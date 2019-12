El PP impulsarà arreu de l'Estat mocions sobre Catalunya que vulneren la doctrina del TC

Aunque Sánchez se empeñe en reconocer un conflicto en Cataluña, es más probable que acabe teniendo otro dentro de su partido ¿Cuántas líneas rojas va a cruzar?



Presentamos iniciativas en todas las CCAA para saber si el PSOE en conjunto aprueba estas cesiones #PactosConflictivos https://t.co/0bOPrdKeR6 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) December 11, 2019

El PP presentarà mocions a tots els parlaments autonòmics i a les diputacions perquè es pronunciïn en contra de denominar "conflicte polític" a la situació a Catalunya. I ho farà tot i que el Tribunal Constitucional (TC) ha deixat clar -en resolucions sobre decisions del Parlament de Catalunya- que les cambres autonòmiques no poden tractar qüestions que ultrapassin el seu àmbit territorialEn una piulada a Twitter, el vicesecretari de Comunicació dels populars, Pablo Montesinos, ha afirmat que la iniciativa té com a objectiu que "el PSOE es retrati", al·ludint al fet que els socialistes han emprat aquesta expressió en les seves negociacions amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.El moviment del PP té com a objectiu posar en dificultats els dirigents territorials del PSOE més espanyolistes, com ha deixat més que clar el propi Montesinos. "Què en pensen els barons del PSOE?", ha plantejat, sobre el fet que Pedro Sánchez "negociï en la penombra amb aquells que volen destruir Espanya". El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afegit a la mateixa xarxa social que "per molt que Sánchez s'entesti a reconèixer un conflicte a Catalunya és més probable que n'acabi tenint un altre dins del seu partit. Quantes línies vermelles creuarà?".La iniciativa del PP per furgar en les contradiccions internes dels socialistes es contradiu, però, amb la doctrina del Constitucional que estableix que les cambres autonòmiques no poden tractar qüestions sobre les quals no tenen competències. Una doctrina, a més, que ha quedat ben establerta en diverses resolucions que anul·len decisions del Parlament de Catalunya, com ara la que anul·la amb aquest argument la reprovació del rei aprovada pel Parlament.El TC va anul·lar aquesta reprovació perquè el govern espanyol la va recórrer. Però no ha fet el mateix amb totes les iniciatives parlamentàries de les cambres autonòmiques que superen les seves competències territorials. Com ara la que fa un mes van presentar Vox, PP i Cs a l'Assemblea de Madrid i que demanava il·legalitzar els partits independentistes . De fet, el govern de Sánchez va assegurar que estudiava elevar la qüestió al TC, però no ha arribat a fer-ho.

