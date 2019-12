L'ANC presenta una nova patronal «desacomplexadament independentista»

L'assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat 'Anem per feina', una nova patronal que "desacomplexadament independentista" i que té com a objectiu "omplir forat de representativitat social en l'àmbit de l'empresariat", segons ha explicat el coordinador de la comissió Fem República de l'entitat, David Fernández.Tot i que s'ha donat a conèixer formalment aquest dimecres, l'entitat ja compta amb mig miler d'empreses adherides a qui representen "des d'avui mateix" gràcies a la difusió que n'ha fet en "cercles petits i més propers". 'Anem per feina' té la intenció de presentar-se en societat entre el gener i el febrer de l'any que ve i està oberta a què altres associacions empresarials independentistes s'hi adhereixin, segons ha explicat l'empresària Sílvia Cubo.La idea de crear una patronal, segons ha explicat en roda de premsa David Fernández, va sorgir en analitzar les "febleses i fortaleses" després de l'1 d'octubre i concloure que hi havia "determinats espais" que no estaven representats, com la d'un empresariat independentista, i que per això que calia "construir alternatives". Segons Fernández, més enllà dels objectius nacionals, també es vol projectar una patronal "moderna" i "del segle XXI".Per la seva banda, l'empresària i membre de l'entitat Sílvia Cubo ha precisat que en realitat no voldria anomenar patronal a Anem per feina "perquè no som patrons de res" i n'ha reivindicat la seva independència. "No ens devem a ningú, no hem de donar explicacions a ningú que o siguin els nostres socis", ha conclòs Cubo.L'empresària també ha afirmat que si hi ha altres patronals o associacions independentistes "estarem super contents perquè vol dir que tenim molta representativitat" i els ha convidat a adherir-se a la nova Eina de País de l'ANC.Els responsables d'Anem per feina també han subratllat que volen fomentar l'emprenedoria "sigui quina sigui l'edat", impulsar l'activitat econòmica a tot Catalunya, més enllà de Barcelona ja que "tots els territoris són importants"; fomentar les empreses innovadores i donar suport als joves empresaris, entre d'altres.La nova patronal treballarà amb la distribució territorial de les vegueries i ja disposa de delegacions a Sort, Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa i la Bisbal del Penedès, segons ha detallat Fernández, que ha dit que aquest model "encaixa amb què Catalunya som tots i la farem entre tots i a tot arreu".La posada en marxa d'aquesta nova patronal forma part de la campanya Eines de País, entre les quals hi ha l'impuls que es va donar a les candidatures que van resultar guanyadores a les cambres de comerç de Barcelona, Terrassa, Sabadell i Manresa; i la de consum estratègic, segons ha recordat l'empresa de l'ANC, Elisenda Paluzié.

