JxCat i ERC exhibeixen diferències sobre el segon grau dels presos polítics

Sabrià, sobre la negociació amb el PSOE: "El diàleg, perquè sigui sincer, no pot anar acompanyat de repressió"

Junts per Catalunya i ERC han encaixat amb diferències que les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses hagin proposat concedir el segon grau als presos polítics, decisió que s'ha pres sense unanimitat. Des de JxCat han lamentat que no s'hagi aplicat un tercer grau que consideren que era "possible", mentre els republicans han manifestat "respecte per la decisió" tècnica presa. Els dos partits, però, activaran ara els mecanismes per reclamar el tercer grau o bé per activar l'article 100.2 del reglament penitenciari, que permet un règim de vida més flexible.El dirigent de JxCat i vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, ha subratllat que la falta d'unanimitat a l'hora de proposar la classificació demostra que "una altra decisió era possible" i es podia optar per un tercer grau, un estatuts "menys lesiu". A més, ha argumentat que els dirigents empresonats compleixen amb els requisits de comportament i socials com per obtenir el tercer grau."El problema és que hi ha una pressió ambiental, política i mediàtica perquè els presos tinguin un càstig afegit i no tinguin el mateix tracte", ha lamentat Costa, que ha subratllat que el que no es pot acceptar és que la seva "condició de presos polítics" els perjudiqui encara més. A partir d'ara, ha dit, cadascun dels advocats prendrà les decisions que consideri convenients per intentar avançar cap a un tercer grau.ERC, per la seva banda, ha manifestat "respecte per la feina tècnica" dels equips de valoració dels centres penitenciaris. El president del grup parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha assegurat que la "pressió no es pot situar sobre els funcionaris" i que el problema segueix sent que existeixen presos polítics. "L'única solució és que estiguin al carrer", ha dit.El dirigent republicà ha explicitat que a partir d'ara treballaran o per activar la via del 100.2 o bé com fer el salt del segon al tercer grau. El fet que la valoració s'hagi fet sense unanimitat "ajuda a obrir possibilitats". En tot cas, el que no veurien amb bons ulls els republicans és que, en plenes negociacions amb el PSOE, la Fiscalia acabés intervenint amb un recurs. "El diàleg, perquè sigui sincer, no pot anar acompanyat de repressió", ha dit Sabrià.

