Asens acusa JxCat i ERC d'acostar Espanya al «precipici de Vox»

Jaume Asens, cap de files dels comuns a Madrid, s'ha reunit aquest matí amb Felip VI a La Zarzuela i després ha comparegut davant dels mitjans per reclamar que la investidura de Pedro Sánchez sigui ràpida. Un missatge dirigit especialment cap a ERC i també a Junts per Catalunya (JxCat), als quals ha acusat d'acostar Espanya "al precipici de Vox i d'unes terceres eleccions" si no es tanca aviat un pacte al Congrés."La descarnada lluita partidista entre JxCat i ERC acosta al precipici de Vox i d'unes terceres eleccions", ha recalcat Asens, que ha indicat que un govern espanyol amb Pablo Iglesias dins del consell de ministres estarà en disposició "d'escoltar Catalunya". Els republicans tenen oberta uina negociació amb el PSOE per la investidura, però encara estan encallats en qüestions nuclears per resoldre el conflicte polític Una de les qüestions que s'estan tractant en la negociació és una mesa de diàleg institucional, que de moment no està resolta. "Perquè hi hagi una mesa de diàleg hi ha d'haver un govern disposat a dialogar. Cada dia que passa sense govern és un dia més en què els enemics del govern s'organitzen. El temps juga a la nostra contra. El temps que passa és el temps que guanya l'extrema dreta", ha destacat el cap de files dels comuns, que ha tret importància a la "fórmula concreta" de la mesa de negociació.En tot cas, Asens ha volgut demanar "sentit de la responsabilitat" per facilitar la tria de Sánchez. "La investidura és el primer pas, i després es pot discutir sobre el format", ha ressaltat el dirigent dels comuns, que ha reclamat "acabar l'any sense incerteses". "No direm que el format de la mesa és irrellevant, però sí secundari", ha apuntat.

