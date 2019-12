L'Ajuntament de Barcelona reclama a Buch que prohibeixi els talls diaris a la Meridiana

El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha reclamat al Departament d'Interior, liderat per Miquel Buch, que denegui el permís registrat per seguir fent talls diaris de tres hores a l'avinguda Meridiana. Ho ha explicat aquest dimarts a la comissió de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, quan també ha revelat que l'ANC va demanar dissabte les sol·licituds per fer una protesta que fins ara es feien sense habilitació institucional. Batlle considera que això suposa "un ús abusiu d'un dret que col·lideix amb el dret al funcionament ordinari de la ciutat".La Guàrdia Urbana ha presentat l'informe a la Generalitat argumentant els motius pels quals creu que caldria denegar els talls de trànsit. L'ANC ha demanat poder fer-los cada dia fins al 28 de febre. El tinent d'alcaldia ha considerat que es tracta d'"un disbarat" que provoca massa perjudicis. Fa 57 dies que tenen lloc aquestes protestes, les quals acostumen a acabar amb una intervenció dels Mossos d'Esquadra."Aviam per quin banda es decanten", ha asseverat Batlle, en relació al departament de Buch, i ha avisat que l'Ajuntament es podria plantejar altres accions per impedir els talls. L'informe de La Guàrdia Urbana es va enviar diumenge mateix, l'endemà que l'ANC registrés la petició per poder-se fer les protestes -convocades formalment pels CDR, els quals no tenen identitat jurídica.Aquest debat s'ha originat en base a una moció registrada pel PP instant a impedir aquestes protestes. El text s'ha tombat, ja que, a banda d'ERC i JxCat, hi han votat en contra Barcelona en Comú i el PSC, al·legant que l'Ajuntament ja treballa per acabar amb els talls. Només Cs i el grup de Manuel Valls han donat suport als populars.

