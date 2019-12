L'alcalde de Manresa demana «cooperació entre les administracions» per prevenir les agressions sexuals

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha demanat "cooperació entre les administracions" per combatre i prevenir nous casos d'agressions sexuals com les que ha viscut Manresa en els últims mesos, però que entén que "és un problema que afecta a tot el país". El batlle ha confirmat que el govern municipal ha parlat amb els consellers d'Interior i de Treball, Afers Socials i Famílies i que s'han mostrat d'acord en demanar que "no es vinculi la presència de població amb origen de fora de la comarca amb aquests fets".La plaça Major de Manresa ha viscut aquest dimecres al migdia una concentració institucionar de rebuig a les dues violacions que es van denunciar dilluns passat en un pis del carrer Hospital de la ciutat . Tot el govern en ple, diversos alcaldes de la comarca, la presidenta de l'Institut Català de la Dona i la senadora Mirella Cortès, han estat presents a l'acte juntament amb treballadors de l'Ajuntament i veïns que s'hi han acostat.Sandra Pujol, en representació del Consell Municipal de la Dona de Manresa ha llegit un manifest en que ha volgut insistir en que "l'únic responsable d'una violació és l'agressor" i que "les dones hem de poder circular tranquil·lament pel carrer".Aquest dimecres a les 7 de la tarda el Comitè Feminista de Vaga ha convocat una concentració popular, també a la plaça Major i posteriorment celebrarà una assemblea no mixta per valorar possibles futures accions.Les dues persones detingudes a Manresa per violació tenen 29 i 36 anys, segons ha pogut saber. Els fets van tenir lloc dilluns al vespre, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home acusat de la violar una menor en un pis ocupat del carrer Hospital, 15, al barri Vic-Remei de la capital del Bages. Un altre home, també implicat en una altra agressió sexual a una altra noia -major d'edat, en aquest cas- en el mateix pis, va aconseguir fugir en primera instància, i va ser detingut aquest dimarts a la tarda. Els fets van passar al voltant de dos quarts de nou del vespre.La senyal d'alerta la va donar la noia major d'edat, que va poder escapar-se saltant per la finestra fugint d'un dels violadors. Com que es tractava d'un primer pis, la jove es va trencar els dos canells. Un vianant que va veure la caiguda va avisar la Policia Local, que va activar l'emergència.Agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra van entrar a l'habitatge i van practicar la detenció d'un dels presumptes agressors sexuals. Dimarts a la tarda, a banda de practicar-se la segona detenció, agents d'investigació de la policia catalana van accedir a l'immoble on van tenir lloc els fets per analitzar l'escenari de la violació doble.Els dos detinguts es troben, actualment, a la comissaria dels Mossos, i passaran a disposició judicial aquest dijous.

