La defensa de Ponsatí pretén citar polítics espanyols en el judici per l'euroordre

La defensa de l'exconsellera Clara Ponsatí pretén citar polítics espanyols com a testimonis en el judici per la tercera euroordre, segons ha avançat el seu advocat, Aamer Anwar. La propera vista pel cas està prevista per aquest dijous al matí a Edimburg, i Anwar anunciarà llavors els noms dels citats, als que acusa de "doblegar l'estat de dret per perseguir gent que només van cometre el crim de protestar pacíficament i demanar la independència"."Espanya ha violat els drets legals més bàsics", ha advertit l'advocat, que també té previst citar "juristes i òrgans de drets humans per exposar la manca d'imparcialitat" del judici contra als líders independentistes.La defensa de Ponsatí preveu que, en la vista d'aquest dijous, que és preliminar, el jutge decreti un calendari per a tot el procés judicial. En l'anterior euroordre, la justícia escocesa va marcar un calendari llarg, amb almenys tres noves vistes preliminars per a temes procedimentals i al·legacions, amb l'inici del judici formal uns tres mesos després de la primera vista.

