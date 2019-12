Quan podran sortir de permís els presos polítics? Tot el que has de saber del segon grau

Després de la proposta de les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses per enquadrar en el segon grau penitenciari els presos independentistes , s'obre una nova etapa per als condemnats. Repassem les claus d'una decisió que encara no és ferma i que impacta de forma directa en quan Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn podran accedir als primers permisos.

