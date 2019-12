Primer reconeixement de malaltia professional a causa de l'amiant al metro de Barcelona

Per Cortés, però, la primera conseqüència per a TMB i l'Ajuntament de Barcelona és d'"imatge". "Després de negar les conseqüències, ara hauran de donar explicacions".



Afectacions als usuaris?



Unes explicacions que també haurien de rebre els usuaris del metro. I és que segons Cortés és impossible acreditar que els passatgers no estiguessin exposats a fibres d'amiant quan les pastilles de frens dels trens contenien material contaminant.



L'Antonio (a la dreta) és el primer afectat per malaltia professional al metro Foto: Andreu Merino

La Seguretat Social ha reconegut per primera vegada que l'amiant és la causa d'una malaltia professional contreta per un extreballador del metro de Barcelona. L'Antonio, ara jubilat, va treballar 32 anys als túnels de TMB i el passat estiu li van detectar un càncer de pulmó. TMB ja va detectar un cas de malaltia professional i va traslladar la informació a l'administració pública, però es tracta d'un treballador en actiu.La resolució de la Seguretat Social encara no és definitiva, ja que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pot impugnar-la.Si es confirma, l'Antonio pot recórrer a la via judicial per denunciar que l'empresa no va prendre prou mesures de seguretat per evitar la seva exposició a l'amiant. "Vull ajudar els meus companys a fer que l'empresa es posi les piles", ha assegurat l'extreballador en una roda de premsa aquest dimecres al Col·lectiu Ronda, que coordina la defensa dels afectats per l'amiant al metro.A banda de l'Antonio, hi ha 7 expedients d'extreballadors en marxa i un d'un treballador en actiu per reconeixement de malaltia professional i ja són 28 els empleats en actiu que han contret afectacions de salut potencialment relacionades amb l'amiant.El cas de l'Antonio suposa un punt i a part en la crisi de l'amiant que va esclatar al metro de Barcelona el mes de gener. TMB sempre havia negat que la presència d'amiant al metro causés afectacions de salut. L'empresa també s'ha negat a reconèixer l'exposició de la globalitat de la plantilla. Aquesta continua sent la principal demanda del comitè d'empresa, que durant el 2019 ha convocat nou vagues per la crisi de l'amiant.En la roda de premsa l'Antonio ha explicat que durant els 32 anys que va treballar al metro l'empresa mai va facilitar màscares per protegir-se de les fibres d'amiant.A més de l'Antonio hi ha almenys set extreballadors més afectats. Quatre van morir, dos tenen càncer de pulmó i dos més asbestosi. "Els processos judicials seran lents i dificultosos, i potser no els guanyarem tots, però al final s’imposarà la realitat", ha valorat l'advocat del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés.Cortés ha recordat que fa deu mesos ja van avisar que la detecció d'amiant al metro tindria conseqüències per als treballadors i ara considera que si l'administració és "coherent" hauria de reconèixer com a malaltia professional totes les patologies reconegudes per la llei en el cas dels treballadors del metro.

