FOTOS Munten un jacuzzi al cim de la Mola

Jacuzzi del Centre Excursionista de Rubí a la Mola. Foto: Centre Excursionista de Rubí





La Mola és una de les muntanyes més populars del Vallès Occidental i de l'entorn metropolità. Són moltes les persones que cada dia pugen aquest cim de 1.103 metres, ja que els seus camins són adaptables a cada nivell. Aquest dimecres, però, s'ha vist una imatge insòlita al cim del Monestir: un jacuzzi.Una quarantena de membres del Centre Excursionista de Rubí, han pujat i muntat un jacuzzi per celebrar l'ascens número 100. Un dels seus membres, Isidre Fores, ha explicat aque un grup de jubilats pugen al cim el segon dimecres de cada mes i avui "hem fet un acte simbòlic pel centenar d'ascensos".Enguany el Centre Excursionista rubinenc celebra el seu 70è aniversari iha recordat que el jacuzzi es va construir de manera manual fa deu anys, pels seixanta anys del centre i ara l'han recuperat. La piscina està feta manualment i inclou un sistema per escalfar els 500 litres d'aigua que hi han posat per gaudir d'una experiència única. Una aigua que en acabar l'activitat des del Centre Excursionista s'ha donat per ser reutilitzada pels lavabos del restaurant La Mola que hi ha al cim.Una aigua que en acabar l'activitat des del Centre Excursionista es donarà per ser reutilitzada pels lavabos del restaurant La Mola que hi ha al cim.

