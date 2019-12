Torra reclama a ERC que basi la negociació amb el PSOE en l'amnistia i l'autodeterminació

Si el que buscava ERC era trobar la complicitat del president de la Generalitat, Quim Torra, amb la negociació que els d'Oriol Junqueras estan mantenint amb el PSOE, han topat amb just el contrari. Malgrat que els republicans han definit durant la sessió de control al Parlament que la interlocució que mantenen amb els socialistes per encarrilar una taula per abordar el conflicte és "fer política", Torra ha replicat que "l'acord nacional" de l'independentisme pivota en l'amnistia i l'autodeterminació. "Estic segur que en faran honor", ha deixat anar el president.La distància entre l'estratègia dels republicans i la de Torra sobre la investidura de Pedro Sánchez s'ha fet evident. El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat que cal aprofitar l'"oportunitat històrica" de poder fer seure Catalunya i l'Estat en una mesa de negociació. "No hi podem renunciar. Fem que es moguin. Sense que es moguin, ERC dirà que ni, però si es mouen pot ser el punt de partida dels nostres objectius", ha argumentat Sabrià, qui ha emplaçat JxCat -sense mencionar-la- a "saber sumar" i "no fer tremolar els altres amb moviments curdeterministes".De fet, el dirigent republicà ha precisat que, malgrat que són "lluny" d'una entesa amb el PSOE, fins ara han reconegut el conflicte polític però falta bilateralitat, voluntat i garanties, motiu pel qual no tenen "presses" per tancar un acord. "Seguirem batallant. Fem possible allò que sembla impossible. Perquè això és fer política, oi?", ha preguntat Sabrià adreçant-se al president de la Generalitat.Ja en la rèplica, Torra ha volgut marcar distància deixant clar que és ERC qui està negociant amb el PSOE -ha obviat que també JxCat està en converses- i ha recordat que tant el 14 d'octubre, quan es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem, com en la declaració de la Llotja de Mar o a l'Assemblea de Càrrecs Electes, l'independentisme ha reiterat la petició d'amnistia, de llibertat de presos i exiliats i l'exercici del dret a l'autodeterminació. També ho va fer, ha insistit, en la proposta de resolució aprovada per JxCat, ERC i la CUP al Parlament.A més, Torra ha recordat també la condició de tenir una mediació internacional en una eventual negociació amb el govern espanyol i la seva proposta de celebrar un nou referèndum abans del 2021. "Vaig fer una proposta per exercir l'autodeterminació en el menor temps possible", ha afirmat. Tot plegat, un retrat que evidencia que Torra es desmarca de la via que estan seguint els republicans.Tant el PSC com els comuns han retret al president de la Generalitat la inacció que atribueixen al Govern. La presidenta de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha recordat que mentre el seu grup estava negociant els pressupostos amb la conselleria d'Economia, Torra feia un tuit avalant les tesis del sociòleg Paul Engler sobre la desobediència. "És una irresponsabilitat", li ha retret tot instant-lo a "governar per a tothom". Torra li ha respost que Engler hauria de ser un "referent" per als comuns i l'ha emplaçat a exigir al futur Govern del PSOE amb Podem que compleixi amb l'informe d'Amnistia Internacional que reclama la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.El líder del PSC, Miquel Iceta, per la seva banda, ha censurat que el Govern no estigui desenvolupant els reglaments de la renda garantida de ciutadania, dels drets del col·lectiu LGTBI, el de serveis de comerç i fires, el d'igualtat efectiva entre homes i dones i el de la llei de finançament del transport públic a Catalunya. Torra ha respost que el Govern ha de bregar amb la situació de presó i exili de dirigents independentistes i ha instat Iceta a comparar la situació amb Espanya, on ha assenyalat que no hi ha estabilitat política i està "paralitzada" excepte per aprovar el decret que permet intervenir internet.

