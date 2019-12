Què implica el segon grau per als presos polítics?

Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart han estat classificats aquest matí com a presos en segon grau penitenciari després d'una decisió -no unànime- de les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric. Aquesta classificació implica que no se'ls considera perillosos, però també que no poden accedir a la semillibertat.Segons l'article 117 del reglament penitenciari, els presos classificats en segon grau podran "sortir regularment a una institució exterior per fer un programa concret d'atenció especialitzada" i la durada d'aquesta sortida no podrà excedir les vuit hores. Es tracta de la situació actual, per exemple, d'Iñaki Urdangarin , que al setembre va sortir de la presó per exercir un voluntariat en una institució religiosa i passarà el Nadal a casa.Ara per ara, en tot cas, la proposta d'enquadrar-los en el segon grau és una proposta pendent de ratificació o de replantejament en un termini de dos mesos. Els afectats, això sí, no podran accedir a permisos fins que no hi hagi una resolució de la secretaria encarregada de la conselleria de Justícia. Això afecta Sànchez i Cuixart, que al gener complirien una quarta part de la condemna i ja podrien optar a permisos.El tercer grau, en canvi, s'aplica a aquells presos que ja poden viure en semillibertat i permet la sortida de l'intern del centre per treballar o fer activitats formatives encaminades a la reinserció. En aquest cas, els condemnats han de passar la nit al centre, que ja no seria una presó ordinària sinó un centre penitenciari de règim obert, amb mesures de seguretat menys severes i més contacte amb la resta de la societat.

