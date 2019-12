VÍDEO Alejandro Fernández convida Torra a sopar a casa seva la nit de Nadal

Seas del partido que seas, esto te va a encantar.



Señor Torra, ¿por qué no se viene a cenar en Nochebuena a mi casa? Comprobará que hay otra Cataluña. Se lo va a pasar usted como no lo ha pasado en su vida.



Enorme @alejandroTGN. pic.twitter.com/uNkWxfcGHK — Ismael López Martín (@ismaelquesada) December 11, 2019

"Vingui a sopar a casa meva la nit de Nadal". Aquesta és la invitació que, en to irònic, ha llançat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, al president de la Generalitat, Quim Torra. Ha argumentat que amb un àpat com aquest, amb un "menú mig asturià i mig català però sense mongetes" s'aconseguiria que "li marxessin les tonteries eslovenes que té al cap".El dirigent popular ha retret al president que doni suport a les tesis del sociòleg Paul Engler sobre la desobediència . Per contra, Torra ha defensat la figura d'Engler insistint que es tracta d'un "referent de la noviolència" i ha recordat a Fernández que el que és "greu" és que la dirigent popular Cayetana Álvarez de Toledo digués que la situació és "pitjor que la dels temps d'ETA" . El president de la Generalitat també ha instat el líder popular a anar a sopar amb els dirigents empresonats.

