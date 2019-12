Un 60% d'europeus creu que la UE hauria de fer de mediadora o donar suport al referèndum català

Un 42% dels europeus creu que la Unió Europea (UE) hauria de fer de mediadora entre Catalunya i l'Estat i un 18% defensa que directament hauria de fer costat a la Generalitat i permetre que se celebri un referèndum. Així ho conclou un estudi sobre la imatge internacional de Catalunya a nou països europeus encarregat pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), segons el qual, per tant, un 60% avalaria alguna de les dues demandes de la Generalitat a la comunitat internacional.Un altre 16% d'europeus creu que la UE ha de fer costat al govern espanyol i defensar la unitat de l'Estat, un 14% optaria per no posicionar-se i tan sols un 10% no respon. Els ciutadans que més reclamen que les institucions comunitàries s'impliquin en favor de les demandes catalanes -ja sigui fent de mediadores o avalant el referèndum- són els alemanys (65%), els estonians i letons (71%) i els eslovens (69%).Tot i això, el percentatge de favorables a la intervenció com a mediadors o com a avaladors del referèndum cau si qui s'ha d'implicar és el govern nacional dels respectius estats i no la UE en si mateixa. En aquest cas, un 34% creu que el seu executiu no s'ha de posicionar, mentre que un 27% defensa que hauria de fer de mediador i un 14% opina que hauria de donar suport a la Generalitat per exercir l'autodeterminació -en total, per tant, tan sols un 41% els implicarien en alguna de les demandes catalanes-. Un 12%, en canvi, tancaria files amb el govern espanyol i un 13% no ho sap.L'únic estat en què els seus ciutadans pressionarien per una implicació activa del seu govern en favor de la Generalitat seria Eslovènia. Un 48% defensa allí que l'executiu hauria de pressionar a favor del referèndum i un 14%, que hauria de fer de mediadora. El percentatge arriba gairebé a la meitat dels avals, entre les dues qüestions, a Alemanya, per bé que allí un 36% voldria que el govern fes de mediadora i un 12%, que permetés el referèndum.Sigui com sigui, els europeus puntuen amb un 4,8 de mitjana la gestió del conflicte català per part de la UE. Tot i això, només un 34% suspèn l'actuació, un 39% l'aprova (entre un 5 i un 7) i un 15% la destaca com a molt bona (entre 8 i 10). En diversos països, però, el nombre d'aprovats no arriba a la meitat de les respostes, com a Eslovènia (36,5%), Estònia i Letònia (37%), Suècia (38%), Regne Unit (43%) i Suïssa (45%).De la mateixa manera, un 76,6% d'europeus considera que el conflicte entre Catalunya i Espanya no està resolt i un 8,2% sí que ho creu. I en relació a la gestió que n'ha fet fins ara el govern espanyol, un 52% l'aprova i un 39% el suspèn, amb un 4,7 de mitjana. Mentre, la Generalitat en surt millor parada, amb només un 29% de suspensos, un 61% d'aprovats i un 5,2 de nota mitjana.De fet, un 53% dels enquestats reconeixen que la imatge d'Espanya ha variat arran del procés català i, en concret, per a un 31% ha empitjorat i per a un 22% ha millorat. En el cas de Catalunya, les xifres són quasi inverses i, per tant, més positives, ja que la seva imatge ha millorat per a un 34% d'enquestats i ha empitjorat per a un 23%. Per al 44%, no ha variat.Igualment, la valoració general de Catalunya és elevada, d'un 7,3 -la mateixa nota que Espanya-, mentre que la nota és més elevada que la mitjana a França (7,5) i Alemanya (7,4). En canvi, la nota és més baixa a Suïssa (6,2) i Suècia (6,5), tot i que sempre damunt de l'aprovat clar. Sobre els aspectes més citats del país, hi ha la política (23,2%), el clima (23%) i l'atractiu (22,9%).A nivell de destinació turística, la nota creix més, fins al 7,8 de mitjana -Espanya obté una puntuació superior, un 8,1-, essent especialment alta per a estonians i letons (8,7), eslovens (8,5) i alemanys (8), mentre que la nota és més baixa a Suècia (7,3) o Suïssa (7,5). En aquest cas, l'atractiu és l'aspecte que més pesa (29,5%), seguida del clima (24,1%) o el fet de ser interessant (21,7%). Un 88% d'europeus, en tot cas, veu Catalunya com una destinació turística atractiva i només un 9%, no. Tan sols un 1,9%, però, afirma que la situació política és un motiu pel qual no ho seria.L'estudi també pregunta per Catalunya en tant que territori on fer negocis i un 70% dels enquestats la valora com una regió interessant en aquest sentit., sobretot per la cultura i la gent (14%), la localització (13%) i la bona economia (13%). Només un 2%, però, creu que la situació política el converteix en un mal lloc on fer negocis.L'estudi està basat en una enquesta realitzada a nou països europeus entre el 23 de setembre i el 2 d'octubre de 2019 -abans, per tant, de la sentència de l'1-O-. En total, s'han fet 2.561 enquestes per internet a França, Alemanya, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Estònia, Letònia i Lituània, els resultats de les quals s'ha contrastat amb altres enquestes públiques i dades agregades disponibles. En tot cas, només s'han enquestat ciutadans informats sobre política internacional, per evitar, segons s'ha explicat, un gran nombre de respostes en l'apartat de "no ho sap" o "no contesta".Les dades, segons el Diplocat, aporten "informació sobre la imatge i valoració de Catalunya en general i en àmbits específics com el turisme i l'economia", així com sobre la situació política actual. La presentació de l'estudi ha anat a càrrec de Laura Foraster, secretària general de Diplocat, a l'Aula de Formació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor