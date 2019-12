Una de cada quatre persones grans a Barcelona viu sola

Un total de 90.000 persones més grans de 64 anys viuen soles a Barcelona. La xifra representa un 25% de la gent gran de la ciutat i representa un rècord negatiu. La dada apareix a l'informe anual de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que aquest dimecres ha presentat l'Ajuntament.La situació de solitud afecta majoritàriament les dones i segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, representa un "repte" per a la salut pública. En aquest sentit, Tarafa ha assegurat que durant l'actual mandat l'abordatge de l'envelliment de la població serà "prioritari" pel consistori.Un abordatge que l'Ajuntament preveu fer a través de diverses vies. Per exemple, explorar l'opció d'apostar per l'habitatge compartit en el cas de la gent gran.També consolidar l'estratègia de superilles socials, amb la voluntat d'oferir un servei d'atenció i acompanyament de més qualitat a les persones que viuen soles. El consistori té l'objectiu de municipalitzar algunes d'aquestes superilles, tal com va avançar NacióDigital Tarafa també ha volgut posar el focus sobre l'alt grau de medicalització al qual estan sotmeses moltes persones grans que viuen soles. Per rebaixar-lo, la regidora ha plantejat un acompanyament que vagi més enllà del CAP, ja sigui amb altres serveis de l'Ajuntament o bé a través d'entitats.L'envelliment té diverses cares, també l'econòmica. Segons l'informe anual de l'ASPB el 30% dels homes més grans de 64 anys i el 41% de les dones tenen dificultats per arribar a final de mes.La percepció de solitud també és més gran entre les dones i un 31% han trobat a faltar companyia, per només un 17% en el cas dels homes.

