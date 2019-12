Un jutge ordena a Lleida entregar «immediatament» les 111 obres d'art de la Franja

El Jutjat de Primera Instància número 1 de Barbastre (Osca) ha ordenat aquest dimecres la immediata devolució dels 111 béns de el patrimoni històric de les parròquies aragoneses que actualment es troben en dipòsit al Museu de Lleida.Just dos anys després del trasllat de les obres de Sixena, la sentència desestima íntegrament els arguments plantejats tant pel bisbat lleidatà com pel Consorci de la institució museística i conclou que els béns són propietat aragonesa i deuen tornar.Les diòcesis de Lleida i de Barbastre-Montsó es van enfrontar en el judici que es va celebrar a Osca fa set mesos i que pretenia fixar una posició en relació al destí de les obres d'art.El passat mes de maig, el Bisbat de Lleida va obrir la porta a recórrer la sentència del Jutjat de Barbastre en relació amb el litigi per les obres d'art de la Franja, en cas que acabés sent desfavorable per als interessos lleidatans, com així ha estat.El bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, va dir que "és un recorregut que haurem d'anar determinant les parts actores, tant el que demanda com el que és demandat, i podem recórrer un o altre o no recórrer ningú", tot i que "això ho sabrem quan tindrem la sentència a la mà, després de llegir-la i estudiar-la".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor