Montilla, sobre la immersió: «Igual el problema és l'alumne que parla català a casa»

"El problema no està en els alumnes que tenen com a llengua materna el castellà, igual està en el que tenen el català". Aquestes són paraules de l'expresident de la Generalitat José Montilla preguntat al programa Catalunya Nit sobre els plans del PSC amb la immersió lingüística . L'exlíder socialista defensa que els nens i nenes amb el castellà com a llengua materna ho tenen més fàcil per dominar els dos idiomes perquè a l'escola fan català i a casa desenvolupen el castellà."Igual ho necessiten més altres, que només fan castellà quan fan aquesta assignatura a l'escola i, quan va a casa, es troben que continuen parlant català", argumenta Montilla, que també defensa que el tractament de les dues llengües és "particular i concret" a cada centre.En resposta a la periodista Laura Rosel, recorda que la immersió "no és un objectiu", sinó el "mètode" per aconseguir que tots els nens i nenes de Catalunya acabin l'escolarització "dominant i estimant" el català i el castellà.En la mateixa entrevista a la ràdio pública, l'expresident defensa que a Catalunya hi ha un problema polític que, entre altres coses, ha acabat comportant també un "problema de convivència". En cap cas -segons Montilla- es pot parlar de violència als carrers, però sí d'altres conseqüències: "Conec gent que per Nadal celebrava coses junts i que aquestes festes, a casa, segurament no seran tants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor