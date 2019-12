Foment reclama pressupostos i pacte social davant la desacceleració global

La patronal Foment del Treball ha reclamat avui l'aprovació l'abans possible d'uns pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat, així com un pacte social ampli que inclogui noves reformes estructurals per apuntalar el creixement econòmic. Valentí Pich, president de la comissió d'Economia, i Salvador Guillermo, cap d'economia, han presentat el seu Informe de Conjuntura del darrer trimestre, en què l'empresariat alerta de nou d'un context d'alentiment global de l'economia.Foment assenyala el menor creixement de l'economia europea, una reducció en el ritme de recuperació de l'ocupació i del consum, així com una contracció de l'activitat industrial i del comerç exterior com a causes de la desacceleració, que de totes maneres no anuncia una altra crisi econòmica. La patronal reclama que s'abordi una agenda econòmica i social ambiciosa que inclogui un esforç per reforçar el sector industrial.Salvador Guillermo ha insistit en la urgència d'una política econòmica de suport industrial: "L'euro que s'estalviï en desenvolupament industrial es duplicarà en despesa social", ha afirmat. Aquesta agenda social i econòmica que es demana ha de ser una ajuda a la competitivitat i ha d'afluixar la pressió fiscal, continuant amb la política de reducció del dèficit públic.L'informe de Foment assenyala -recollint dades de l'Idescat- que en el tercer trimestre d'any, el PIB català va créixer un 1,8%, el que suposa una moderació respecte del 2% del trimestre anterior. Pel que fa a l'ocupació, la Comissió Europea preveu per futur immediat una disminució del ritme de creixement de l'ocupació, que pot ser de l'1% el 2002 i el 0,8% el 2021.Al ser un sector molt internacionalitzat, la indústria és especialment sensible a l'entorn proper, on es dona una pèrdua de dinamisme en economies punteres, com l'alemanya. Això també es percep en la indústria catalana, que continua sent líder a l'estat espanyol. Catalunya representa el 23,5% del total de la indústria espanyola, una xifra que supera el del propi PIB (que és el 19,1% del PIB espanyol). La segona indústria amb pes a l'estat és la de Madrid, a 12,4 punts per darrera de la catalana (és el 19% del PIB espanyol i la seva indústria suposa l'11,1 del total industrial espanyol).

