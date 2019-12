VÍDEO Les esfereïdores flames de l'incendi a la nau de Montornès, des dels ulls d'un bomber

Més d'una vintena de dotacions dels Bombers treballen des de primera hora d'aquest dimecres al matí per controlar un virulent incendi en una nau de reciclatge de dissolvents i residus industrials de Montornès del Vallès , al Vallès Oriental. Les autoritats han demanat a la població dels pobles i ciutats properes que es no surtin de casa i s'hi confinin tancant totes les portes i finestres.El compte oficial dels Bombers de la Generalitat de Catalunya ha difós el vídeo que encapçala aquesta notícia, enregistrat per un equip desplegat a la zona. En les imatges s'aprecia l'extrema virulència de les flames, que han obligat Protecció Civil a activar el pla d'emergència química.

