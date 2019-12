El Suprem rebaixa la multa per desobediència a Mundó i Borràs per compensar la presó preventiva

El Tribunal Suprem ha acceptat rebaixar la multa per desobediència a Carles Mundó i Meritxell Borràs de 60.000 a 35.000 euros com a compensació pels 33 dies que van passar a la presó de forma preventiva, segons ha explicat TV3. El delicte de desobediència no comporta presó, i és per això que els advocats dels dos exconsellers han demanat que com a forma de rescabalar aquest greuge es rebaixés la multa que se'ls va imposar pels fets de l'1-O i el 20-S del 2017.Borràs va passar els 33 dies de presó preventiva a Alcalá Meco i Mundó a Estremera. Un cop va sortir la sentència del Suprem, que els condemnava per un delicte de desobediència, l'advocada de Borràs, Judit Gené, va començar a treballar en la compensació, segons ha explicat a TV3. Ha indicat que el Codi Penal ja preveu aquestes compensacions, i és per això que va reclamar que es tinguessin "en compte" les mesures cautelars que havia "patit" Borràs a l'hora de fer el càlcul a l'execució de la pena.A finals d'octubre el Suprem li va donar la raó, i la defensa de Mundó es va afegir a la petició. Ambdues multes es van rebaixar de 60.000 a 35.000 euros, mentre que la de Santi Vila ha quedat en 48.000 euros, segons TV3.Ara, Borràs i Mundó estudien presentar una demanda per dany moral i econòmic. Mundó preveu fer-ho en les pròximes setmanes i encara ha de calcular la quantitat que reclamarà. A TV3 ha explicat que "no hi ha un paràmetre a aplicar" ja que depèn del dany que ha sofert cadascú des de diversos punts de vista, com ara el familiar.

