Amenaces de boicot a Codorníu per incloure la frase «ho tornem a fer» a l'anunci de Nadal

La empresa Codorniu emite un anuncio por RAC1 en el que se dice:



«Ho tornarem a fer».



O sea, «Lo volveremos a hacer»



Literalmente, se refieren a que volveremos a brindar el año próximo, pero todos entendemos el mensaje subliminal.



Yo no pienso comprar Codorniu. ¿Y tú? — Dolores Agenjo (@Lola14262397) December 9, 2019

Aquí el famoso anuncio de Codorníu. Dice "lo volvemos a hacer". Casi igual al lema separata "Lo volveremos a hacer".

Está claro que no ha sido un error: nadie que viva en Cataluña, y esa es una empresa catalana, ignora ese mantra🎗️.

Buscaré otra marca de cava para esta Navidad. pic.twitter.com/qKT6Gf50Re — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 9, 2019

Yo también lo volveré a hacer. Compraré lo mismo del año pasado, que no es precisamente esa marca separatista... — angel horno luis (@hornoluis) December 9, 2019

Codorniu y todo el que apoye el separatismo, está borrado de mi lista de la compra.

Cava buenísimo extremeño, de La Rioja o como dice @CristinaSegui_ "cava valenciano, oigan" — Josi Charidemo (@JCharidemo) December 9, 2019

"Lo volveremos hacer", es decir, no compraremos ni consumiremos @Codorniu_ES , sin más, estas navidades otros caldos espumosos y españoles. — El Escapista... (@MarioVizcaino13) December 10, 2019

Codorníu, en el punt de mira de l'unionisme. El motiu? El seu anunci de Nadal, que porta per eslògan "El Nadal no es fa sol". Aquesta frase, però, no és la que ha generat polèmica a les xarxes socials, sinó la de "cada any ho tornem a fer" que se sent en un moment donat de l'espot. Malgrat que és clar que la frase fa referència a les festes i a l'esforç que requereix la preparació dels dinars i sopars, molts usuaris han sortit en tromba ha carregat contra l'empresa de caves per la semblança amb la proclama de Cuixart que Òmnium reprodueix sovint, "Ho tornarem a fer".No és ni exactament la mateixa frase i s'utilitza en un temps verbal diferent, però això no ha frenat les amenaces de boicot a través de la xarxa contra els productes que ofereix Codorníu. La companya, segons recull el diari El País, desvincula l'espot de qualsevol proclama independentista i nega cap gest polític.Les piulades que carreguen contra Codorníu i criden al boicot acumulen milers de reaccions i comparticions.

