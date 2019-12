L'Audiència Nacional confirma la seva competència per jutjar Trapero

L'Audiència Nacional ha confirmat la seva competència per jutjar l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La defensa de Trapero va demanar a la Fiscalia aclarir si s'acusava Trapero de rebel·lió o sedició perquè considerava que, tenint en compte la sentència del Suprem als líders independentistes, l'acusació de sedició implicava traslladar el cas a l'Audiència de Barcelona.Segons han avançat alguns mitjans de comunicació i ha confirmat l'ACN, la secció primera de la sala penal ha rebutjat, però, aquesta possibilitat i manté la causa contra Trapero i la intendent Teresa Laplana a l'Audiència Nacional, en un judici previst pel 20 de gener.La Fiscalia ja havia respost la setmana passada que no era el moment per pronunciar-se sobre el delicte pel qual s'acusa Trapero i que aquest es donarà a conèixer en l'inici del judici.

