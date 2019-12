VÍDEOS Un virulent incendi crema una nau de reciclatge de dissolvents a Montornès

🔴⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA

✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès #Montmeló #Martorelles #VilanovadelVallès

✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos

✅ No us desplaceu a la zona

RT si us plau pic.twitter.com/TLi0Jn8Dmn — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Esta ardiendo una fábrica ahora mismo en Montornés pic.twitter.com/91sb1umLIK — Jp1977 (@escalin1566) December 11, 2019

Montornes, polígono industrial ardiendo, tras explosión pic.twitter.com/7HKMe0iYR0 — Vessyt (@LoidaCobachoGar) December 11, 2019

Més d'una vintena de dotacions de Bombers treballen aquest dimecres al matí en un incendi que crema una nau de reciclatge de dissolvents i residus industrials al polígon industrial Can Buscarons de Baix, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).Segons han informat els Bombers, el foc afecta totes les instal·lacions, però no consten ferits i no s'ha hagut d'evacuar cap persona de dins d'aquestes instal·lacions. Si que s'han evacuat, però, les empreses del mateix polígon. El foc ha començat cap a tres quarts de vuit del matí per causes que encara es desconeixen. El SEM ha enviat sis unitats preventivament però no s'ha hagut d'atendre cap víctima.Protecció Civil ha activat el pla Plaseqcat, per emergència química, i ha demanat als veïns de Montornès, Montmeló, Martorelles i Vilanova del Vallès que es confinin a casa tancant finestres i portes. La recomanació es fa extensiva a la resta de la població, a la qual demanen no apropar-se a la zona. Els trens de Rodalies no s'aturen a l'estació de Montmeló.En el cas de les persones amb gent gran, amb infants o amb malalts Protecció Civil demana fer un seguiment intens al seu estat de salut. També demanen no accedir a soterranis o parts baixes dels edificis i habitatges i estar atents a les possibles restriccions en el consum d'aigua de l'aixeta que es puguin establir.Les imatges de la columna, visible des de molts punts, han estat recollides per diversos usuaris de Twitter.

