Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi de la fàbrica de Montornès

Donem per ESTABILITZAT l'incendi a l'empresa de Montornès del Vallès. #PLASEQCAT

Ja hem pogut sufocar l'incendi dels dos dipòsits que cremaven i també segellar la fuita de l'altre dipòsit.@emergenciescat @mossos pic.twitter.com/NAkS8ngfT5 — Bombers (@bomberscat) December 11, 2019

La majoria d'empreses de l'entorn de la planta de dissolvents de Montornès del Vallès afectada per l'incendi d'aquest dimecres ja han pogut recuperar la normalitat. Al voltant de la una del migdia els Bombers de la Generalitat han reduït la zona d'exclusió que fins llavors afectava 500 metres i a primera hora de la tarda han donat per estabilitzat l'incendi.Els Bombers han pogut apagar els dos dipòsits que cremaven fins aquest migdia i han segellat un tercer que tenia una fuita. També han reduït el radi de seguretat a 150 metres.El cap d'intervenció dels Bombers, Eduard Martínez, ha reconegut que es tracta d'un foc amb especial "vulnerabilitat" perquè el material que ha cremat és "molt inflamable". Dues persones han resultat ferides lleus i com a mesura de precaució s'ha evacuat tot el polígon de Can Busquerons, afectant un total de 119 empreses. Alhora s'ha recomanat el confinament dels veïns d'aquesta població, així com els de Montmeló, Martorelles i Vilanova del Vallès.El foc inicial ha afectat una zona de reactors, un laboratori, un magatzem, una zona d'oficines i dos dipòsits de dissolvent. El responsable del cos ha assegurat que des d'un primer moment s'ha adoptat una estratègia de "protecció" perquè la prioritat ha estat evitar que les flames es propaguessin a les naus veïnes."Es un incendi amb potencial d'afectar empreses veïnes i que té especial vulnerabilitat perquè el producte que està cremant és dissolvent i és altament inflamable", ha comentat Martínez que ha remarcat que "s'han extremat les precaucions".Tot i que el fum d'aquest incendi no és tòxic, Protecció Civil ha recomanat el confinament dels veïns "especialment vulnerables" de Montornès, Montmeló, Martorelles i Vilanova del Vallès. "Es tracta de persones grans, nadons, infants o ciutadans que pateixen afeccions respiratòries", ha comentat Martínez.Per aquest motiu, per exemple, els alumnes de les escoles i l'institut de Montmeló no han sortit a pati i s'ha anul·lat l'escola bressol.A banda, Protecció Civil ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que eviti les captacions directes d'aigua del riu Besòs des de Montornès i fins a la desembocadura.En aquest sentit, el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, ha insistit que l'aigua potable "no ha patit cap afectació" i ha llançat un "missatge de tranquil·litat" envers els veïns d'aquests municipis.Un total de de 32 dotacions i 72 efectius dels Bombers treballen per apagar aquest incendi. S'ha tallat la circulació a la BV-5001 en ambdós sentits de la marxa encara la BV-5001 a l'alçada de Montornès i la també s'ha vist afectada l'estació de Montmelò, on els trens no han efectuat parada entre les nou del matí i les onze.

L'incendi a una nau de Montornès del Vallès. Foto: Bombers

🔴⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA

✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès #Montmeló #Martorelles #VilanovadelVallès

✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos

✅ No us desplaceu a la zona

RT si us plau pic.twitter.com/TLi0Jn8Dmn — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Esta ardiendo una fábrica ahora mismo en Montornés pic.twitter.com/91sb1umLIK — Jp1977 (@escalin1566) December 11, 2019

Montornes, polígono industrial ardiendo, tras explosión pic.twitter.com/7HKMe0iYR0 — Vessyt (@LoidaCobachoGar) December 11, 2019

Les imatges de la columna, visible des de molts punts, han estat recollides per diversos usuaris de Twitter.

