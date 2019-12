Troben mort un testimoni clau del doble crim de Susqueda

Un dels testimonis clau del cas Susqueda, que continua envoltat d'interrogants, ha aparegut mort a casa seva. Segons informa El Punt Avui , es tracta de Bartomeu Soler Casadellà, que vivia en una barraca a tocar del pantà on es va produir el doble crim.L'home va deixar una nota de comiat amb data del 16 de novembre. Malgrat els indicis clars de suïcidi, els Mossos d'Esquadra no descarten que la causa de la mort fos una caiguda accidental. L'autòpsia ho aclarirà.Bartomeu Soler Casadellà va ser un dels principals investigats com a sospitós per la localització de la cabanya on vivia, però la policia catalana el va descartar aviat. Per rescatar el seu cos, detalla El Punt Avui, es va haver de mobilitzar l'helicòpter dels Bombers perquè es trobava en un lloc de molt difícil accés.

