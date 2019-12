La condició de Tsunami per a què es pugui disputar el Barça-Madrid

És molt fàcil que el partit es jugui amb normalitat: cal garantir la presència del #SpainSitAndTalk a les grades i al terreny de joc.



Aquesta és la proposta que li hem fet al Futbol Club Barcelona.#LaForçaDeLaGent 🌊 https://t.co/xe7dHHxS9y — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 10, 2019

Tsunami Democràtic ha proposat al Futbol Club Barcelona que el lema "Spain sit and talk" aparegui tant a les grades com al terreny de joc durant la celebració del derbi del club culer amb el Real Madrid el pròxim 18 de desembre. Així ha insistit en una nova piulada: Les mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic marquen els dies previs al Barça-Madrid, que s'ha de disputar dimecres 18 de desembre a les vuit del vespre al Camp Nou. A primera hora d'aquest dimarts, Tsunami ha convocat una concentració "massiva" als afores del Camp Nou la tarda del partit. La Federació Espanyola de Futbol es reunirà avui per analitzar l'escenari i determinar possibles sancions si el partit no es juga amb normalitat.A Twitter, Tsunami ha considerat que "és molt fàcil que el partit es jugui amb normalitat: cal garantir la presència de l'"Spain sit and talk" a les grades i al terreny de joc". I afegeix que aquesta és la "proposta" que li ha fet al Barça.Al matí, al comunicat on ha anunciat la concentració "massiva", el moviment s'ha queixat de la "impossibilitat" de pactar ni amb Barça ni amb Madrid "l'oportunitat de fer visible a les grades i al camp" el seu missatge de "crida al diàleg que Espanya ignora". Per altra banda, els Mossos ja treballen amb el club blaugrana per preparar un dispositiu especial amb motiu del partit, però a hores d'ara encara no hi ha res tancat.El Barça-Madrid s'havia de jugar just després de la sentència del procés, però finalment es va suspendre per decisió de la Lliga de Futbol Professional (LFP), que dirigeix Javier Tebas. Després de dies de negociacions entre la LFP i la Federació Espanyola de Futbol, es va decidir que el partit es jugaria dimecres 18 a les vuit del vespre. Poc després de fixar dia i hora, el Tsunami ja va avisar que convocaria accions, però no ha estat fins fa poques setmanes que se n'han començat a donar detalls.La plataforma ha convocat una "mobilització massiva" a les afores del Camp Nou dimecres a les quatre de la tarda, quatre hores abans que comenci el partit. Les accions començaran en quatre punts, els quatre accessos principals al Camp Nou. Alhora el moviment també ha demanat als aficionats que comuniquin si tenen entrada pel partit a través de l'aplicació. A hores d'ara ja hi ha més de 10.000 persones inscrites a l'acció.

