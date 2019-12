Crispació després del ple de Santpedor per l'abolició de les vaquetes

El primer ple municipal de l'Ajuntament de Santpedor després de la votació popular en què es va decidir acabar amb la tradició de les vaquetes ha acabat amb crits i algun insult contra l'equip de Govern. Un centenar de persones han esperat durant prop d'una hora a les portes de la sala de plens la sortida dels representants municipals. La Policia Local s'ha vist obligada a vetllar per impedir incidents. Al ple, on no quedava ni una cadira buida, s'ha votat una moció a favor de la tolerància i d'acceptar els resultats de la consulta. Totes les forces polítiques han votat a favor a excepció del PSC, que s'ha abstingutEls 46 vots de diferència que han suposat l'abolició de les vaquetes segueixen portant cua a Santpedor. Aquest vespre, coincidint amb la celebració del primer ple municipal després de la consulta, partidaris a mantenir l'espectacle s'han concentrat per mostrar el seu rebuig a l'abolició. Prop d'un centenar de persones han esperat que acabés el ple i, a la sortida dels integrants de l'equip de govern, s'han viscut alguns moments de tensió, crits i insults contra regidors i especialment l'alcalde, Xavier Codina. La Policia Local s'ha vist obligada a vetllar per la sortida dels edils de la sala.La protesta ha coincidit amb l'aprovació d'una moció que fa una crida a acceptar els resultats i a buscar una alternativa per a les vaquetes de festa major. El text ha rebut el vot favorable de l'equip de Govern, format per ERC i Junts, la CUP i En Comú Podem. El PSC ha optat per abstenir-se.A l'hora de defensar el seu vot, s'han vist algunes diferències entre el regidor de la CUP, Pau Clusella, i el del PSC, Ferran Tarazona, després que el primer hagi recriminat al socialista que la seva formació no hagi acatat els resultats i hagi demanat públicament que es mantingui l'espectacle . Tarazona, per la seva part, ha argumentat que la diferència de 46 és insuficient per abolir l'espectacle i ha assegurat que hi ha hagut poca "transparència", per part del consistori, sobre el funcionament de la consulta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor