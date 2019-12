ERC obre la porta del grup Verds/ALE del Parlament Europeu a Puigdemont i Comín

"La setmana que ve esperem una sentència positiva, però no només per a Junqueras, sinó també per a Puigdemont i Comín", ha dit Riba. Precisament els republicans han anunciat aquesta decisió una setmana abans que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui el cas sobre l'estatus d'eurodiputat d'Oriol Junqueras i la seva immunitat. La sentència del 19 de desembre potencialment afectarà Puigdemont i Comín que també reclamen ser reconeguts com a eurodiputats. Els ecologistes i l'ALE conformen una agrupació parlamentària de coalició al Parlament Europeu on són la cinquena força política amb 74 eurodiputats.Després de guanyar les eleccions europees a Catalunya, Puigdemont i Comín van demanar al juny entrar al grup dels Verds/ALE a l'Eurocambra. En concret, van presentar una petició formal al subgrup de l'Aliança Lliure Europea (ALE), on hi ha ERC. Des de 'Junts' veuen l'ALE com "el seu lloc natural" perquè és on s'integren els partits que defensen el dret a l'autodeterminació. A més d'ERC, el subgrup parlamentari de l'ALE també compta amb membres del BNG i l'SNP.Riba ha defensat que, mig any després d'haver rebut la petició de Puigdemont i Comín, ara "és un bon moment" per facilitar la seva entrada perquè amb l'opinió de l'Advocat General de la UE veuen que "els tribunals europeus estan anant en la direcció" de reconèixer els tres independentistes com a eurodiputats."Ara se'ns obre una finestra", ha assegurat. Segons Riba, fins ara no havien pogut fer aquest pas perquè no sabien com evolucionaria el cas dels tres escons buits.ERC és determinant a l'hora d'acceptar Carles Puigdemont i Toni Comín al seu subgrup parlamentari a l'Eurocambra, segons van admetre fonts de l'Aliança Lliure Europea (ALE) a l'ACN després de les eleccions. El pes que els republicans tenen al partit europeu és clau.Un cop engegades les converses amb la direcció d'ALE, ERC confia que acceptaran Puigdemont i Comín i que el subgrup serà "un paraigua de tots els represaliats" a Catalunya.Al grup dels Verds/ALE s'integren els Comuns d'Ernest Urtasun. L'eurodiputat català és, de fet, un dels vicepresidents d'aquesta coalició a l'Eurocambra.ERC defensa que l'entrada de Puigdemont i Comin a la coalició dels ecologistes i sobiranistes "és una decisió" d'ALE i que "sempre s'han respectat les decisions de tots dos grups". Tanmateix, asseguren que mantindran "converses" amb els ecologistes de cara a poder integrar als electes de 'Junts'."Als Verds/ALE sempre hi ha hagut molt bona entesa entre els grups parlamentaris", ha assegurat Riba.En la darrera legislatura, l'eurodiputat pel PdeCAT, Ramon Tremosa, estava integrat al grup liberal. Tanmateix, després de l'1-O els postconvergents van ser expulsats del partit ALDE i ara Ciutadans és un dels principals partits a la família liberal de l'Eurocambra, rebatejada com a Renovar Europa.