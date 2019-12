El Barça certifica el seu pas a vuitens de la Champions amb una victòria contra l'Inter (1-2)

El Barça certifica amb una victòria el seu pas a vuitens de la Champions League després del resultat contra l'Inter de Milà per 1-2, gràcies als gols de Carles Pérez i Ansu Fati (i de Lukaku pels italians). El conjunt d'Ernesto Valverde queda així primer de grup, per sobre del Borussia Dortmund i enviant el conjunt italià a l'Europa League en quedar tercer, ja que necessitava una victòria per passar per sobre dels alemanys.L'equip blaugrana, sense la pressió d'altres partits de la lligueta per arribar a la classificació, s'ha presentat a l'estadi de Milà amb una plantilla plena de suplents i jugadors del filial, tot i que Riqui Puig ha quedat descartat. La primera part ha estat dominada pel Barça, amb diverses arribades ofensives i palpant-se el nerviosisme de l'Inter, que necessitava una victòria per optar a entrar als vuitens de la Champions. Carles Pérez ha obert el marcador amb un xut creuat des de la frontal de l'àrea gairebé a la mitja hora del partit. Els de Valverde han seguit pressionant i mantenint el nivell, però un contraatac dels italians, amb una pilota mantinguda per Lautaro Martínez a la frontal, ha permès un xut fregant el pal de Lukaku que ha signat l'empat abans del descans.La segona part, amb molt menys ritme que els 45 minuts inicials, s'ha vist marcada per les ganes de l'Inter d'aconseguir el gol. El Barça però, no ha reculat i ha seguit atacant la porteria de Handanovic amb embats de Griezmann, liderant les línies ofensives blaugranes. Diversos xuts contra la porteria italiana han posat en un compromís al porter. Lukaku, però, ha estat un perill constant per a Neto, que s'estrenava a la porteria blaugrana en competició europea. Diverses arribades han estat ocasions clares de gol que no ha acabat de rematar.Una de les sorpreses del partit ha estat Wagué, jugador del filial blaugrana, que s'ha mostrat molt actiu, participatiu i fins i tot amb xuts molt ben escollits contra la porteria de l'Inter. Els italians han seguit intentant arribar a la porteria de Neto, aconseguint un gol al minut 74 que ha quedat anul·lat per fora de joc. Cinc minuts després ha tornat a passar el mateix, aquest cos amb Lukaku, que ha acabat marcant però també ha estat anul·lat per fora de joc. En el tram final, a falta de set minuts per finaltizar, un cinc contra tres blaugrana hauria suposat l'avançament al marcador però Carles Pérez l'ha enviat a la graderia.Ansu Fati ha tornat a fer història. El jugador, a cinc minuts pel final del temps reglamentari, ha entrat al terreny de joc i a la primera que ha tingut ha superat Handanovic per marcar el gol de la victòria blaugrana. Ansu Fati marca el gol més jove de la història de la Champions League i certifica el pas del Barça als vuitens de final com a primer de grup.

