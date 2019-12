L'Ajuntament de Manresa convoca una concentració per dimecres contra les dues noves violacions

El govern municipal de Manresa ha emès un comunicat on manifesta la seva "condemna més contundent" pel nou cas d'agressió sexual a dues noies, una de les quals menor d'edat, comeses dilluns a Manresa , presumptament per dos homes, que ja han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra. L'equip de govern expressa novament "la seva preocupació i consternació", especialment pel fet que ja s'han donat altres casos similars anteriorment. Com a mostra de rebuig i de suport a les persones agredides, l'Ajuntament i el Consell Municipal de la Dona convoquen una concentració aquest dimecres, 11 de desembre, a les 12 del migdia, a la plaça Major.La Policia Local de Manresa, que va col·laborar amb la intervenció, està en contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. Igualment, l'equip de govern municipal s'ha posat en contacte amb els consellers d'Interior i de Treball, Benestar i Famílies de la Generalitat, així com la delegada del Govern a la Catalunya Central, per tal de compartir la informació sobre els fets i traslladar-los la preocupació de l'Ajuntament de Manresa.El consistori els ha exposat la necessitat de treballar en mesures concretes en la línia d'eradicar la xacra de la violència masclista, que està afectant de manera especialment notòria la ciutat. Igualment, l'Institut Català de la Dona s'ha posat a disposició del consistori per treballar mesures de prevenció de possibles nous casos.Així mateix, l'Ajuntament farà les gestions oportunes per conèixer la situació del pis on van tenir lloc els fets i prendre les mesures que es considerin adients.El consistori manresà vol recordar la seva "implicació i compromís inequívoc i incondicional" amb la defensa d'una societat igualitària i dels drets de la dona en una societat encara avui "patriarcal i masclista". Per això manifesta que no tolera de cap manera cap tipus d'agressió contra les dones, alhora que manifesta la seva voluntat de donar suport a les persones agredides i les seva famílies, si aquest és el seu desig.L'Ajuntament deixa clar que seguirà treballant per una Manresa "justa, compromesa i feminista i denunciant qualsevol situació injusta i de discriminació envers les dones això com la plena defensa dels seus drets, per aconseguir superar tots aquells perjudicis i contradiccions encara existents en una societat que es reconeix com a democràtica i igualitària, però en la qual segueix essent necessari una lluita aferrissada perquè aquests valors siguin reals. Alhora, defensa, de forma contundent, els drets dels menors i el suport a les seves famílies en la protecció d'aquests".

