Arxivat un expedient contra Santi Vidal per unes declaracions contra el difunt jutge del 13

La comissió disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha arxivat un expedient disciplinari contra el jutge Santi Vidal per unes declaracions que va fer el 13 de març a un mitjà de comunicació. El CGPJ ha rebutjat sancionar-lo perquè quan va fer les declaracions no estava en servei actiu a la carrera judicial, ja que encara no s'hi havia reincorporat després de complir els tres anys de suspensió que li van imposar el 2015.Vidal va dir a Rac1 que el magistrat d'instrucció 13 de Barcelona que va instruir la causa contra ell i diversos membres de la Generalitat pel referèndum independentista, Juan Antonio Ramírez Sunyer, mort feia uns mesos, va tirar endavant el procediment judicial "fent tot allò necessari, fos legal o no, sabent que ell no hauria de pagar cap preu perquè sabia que el pronòstic de la seva malaltia era molt greu i moriria". En una nota informativa difosa aquest dimarts al vespre, el CGPJ explica que el promotor de l'acció disciplinària va considerar que les manifestacions de Vidal eren constitutives de tres faltes greus de "desconsideració" a Ramírez Sunyer, a la lletrada d'administració de justícia d'aquell òrgan judicial i als membres de la carrera judicial destinats a Catalunya i va demanar que se'l sancionés amb dues multes de 5.000 euros i una altra de 2.000.Vidal es va reincorporar a la carrera judicial a mitjans de maig com a titular del jutjat social 27 de Barcelona però ha sol·licitat la seva jubilació anticipada voluntària, que serà efectiva el 31 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor