Els 20 esportistes més esmentats a Twitter durant el 2019

Les xifres, recordatoris i dades de l'any 2019 comencen a acumular-se per fer el resum de dotze mesos plens de moments clau. En el món de l'esport, l'estadística és un fet diferencial utilitzat en moltes taules de debat, clubs esportius i mesures analítiques individuals. Ara per ara, les xarxes socials ja formen part de l'imaginari col·lectiu mundial al món de l'esport i una de les xarxes més famoses del món, Twitter, ha fet públics els resultats dels esportistes més esmentats, tant femenins com masculins, durant tot el 2019.El més esmentat en el rànquing d'esportistes masculins ha estat Neymar, seguit de Leo Messi que ni tan sols té compte de Twitter i per Cristiano Ronaldo. La presència de futbolistes, en els dos rànquings, és majoritària. Els jugadors de l'NBA LeBron James, Kawhi Leonard i el retirat Kobe Bryant formen part del Top10, juntament amb els jugadors de futbol americà Tom Brady i Antonio Brown.En el rànquing femení la número 1 és la jugadora de futbol Megan Rapinoe i la quarta, Alex Morgan, les dues de la selecció dels EUA. Presència destacada de tennistes, amb Serena Williams, Naomi Osaka i Maria Sharapova. També hi són les dues gimnastes Simone Biles i Katelyn Ohashi.

