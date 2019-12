JxCat tindrà grup després de retirar la moció de l'autodeterminació i que ERC li cedeixi senadors

Setmanes intenses i polièdriques per a l'independentisme. L'escenari de la negociació a Madrid per la investidura de Pedro Sánchez i el calendari judicial marquen un final d'any que obliga ERC i Junts per Catalunya (JxCat) a atendre múltiples fronts, sovint entrelligats. Segons fonts de les dues formacions consultades per, els republicans cediran senadors als seus socis per tal que formin grup propi a la cambra alta. Aquesta cessió, en tot cas, ha tingut una contrapartida: que JxCat retirés - com ja ha fet - la moció sobre l'autodeterminació que s'havia de votar en el ple del Parlament que arrenca dimecres per no entorpir les converses amb el PSOE.Eduard Pujol, portaveu parlamentari de JxCat, ha comparegut aquest migdia per anunciar la retirada del text, i ha assegurat que la decisió anava encaminada a "facilitar" la negociació amb el PSOE. Segons Pujol, la formació estava fent un exercici de "responsabilitat". "Aquest debat podia generar complexitat o introduir elements de complicació en el moment de les negociacions", ha apuntat el dirigent independentista al migdia. Semblava que les seves paraules eren sobre un hipotètic diàleg JxCat-PSOE, però es referia al que protagonitza ERC, en aquell moment reunida amb els socialistes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Fonts coneixedores de la situació puntualitzen que la retirada de la moció - publicada la setmana passada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) - obeeix a una petició feta pels republicans, que han extremat els equilibris. Aquesta petició va ser debatuda dilluns durant la reunió que van mantenir diputats, senadors i membres del Govern a Brussel·les amb Carles Puigdemont i Quim Torra. No va rebre un suport unànime -hi va haver dirigents que es van posicionar en contra de retirar-la per tenir grup al Senat-, però finalment es va adoptar la decisió -verbalitzada avui- de retirar la moció.La cessió de senadors d'ERC a JxCat permetrà que els nacionalistes disposin de grup propi a la cambra baixa, on compten amb cinc representants: Josep Lluís Cleries, Josep Maria Matamala -mà dreta de Puigdemont a l'exili-, Josep Maria Cervera -president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)-, Mayte Rivero i Marta Pascal, aquesta última nomenada per designació del Parlament. El 2016, la mesa del Senat va impedir al PDECat formar grup propi amb el suport dels republicans, Coalició Canària i Bildu, però la decisió va ser revertida pel Tribunal Constitucional (TC) El fet de tenir grup, segons el reglament del Senat, permet a cadascun d'ells obtenir una subvenció fixa mensual de 15.200 euros al mes -així consta en l'article 34- i 1.900 euros mensuals per cada representant que integri el col·lectiu a més de presència a totes les comissions i més torns d'intervenció i quotes de presentació d'iniciatives. Al Congrés, l'espai de JxCat porta sense disposar de grup propi des del 2016, quan van resultar infructuosos els contactes de Francesc Homs -en aquell moment cap de files de CDC a Madrid- amb la mesa de la cambra encapçalada per Ana Pastor (PP) per tenir-lo.La marxa enrere en la votació del text, que estava programada per dijous a la tarda, ha generat crítiques de la CUP. La diputada Maria Sirvent ha indicat que JxCat i ERC estan més centrats en buscar un "encaix" amb l'Estat que no pas en exercir l'autodeterminació. Els anticapitalistes insisteixen en la mobilització al carrer i el poder popular com a via per forçar una taula de mediació internacional que faci reconèixer el dret a a fer un referèndum, i per això denuncien que les dues forces governamentals busquen l'estabilitat institucional en diverses administracions "entrelligades. "Això respon a interessos partidistes", ha lamentat Sirvent.La negociació a Madrid planarà aquest dimecres sobre el ple del Parlament i, concretament, sobre la sessió de control a Torra. El Govern es manté ara distanciat de les negociacions entre el PSOE i ERC, que no han estat tractades encara en cap reunió específica entre Torra i el vicepresident Pere Aragonès. Els últims dos dilluns, per motius d'agenda -la setmana passada Aragonès era a Madrid, aquesta el president va desplaçar-se a Brussel·les-, no s'han pogut reunir per tractar la qüestió.

