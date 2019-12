El Barça, líder a Twitter el 2019

El Barça és l'entitat esportiva més mencionada a la xarxa social Twitter durant tot el 2019. Segons dades que ha fet públiques la mateixa plataforma, el Futbol Club Barcelona ocupa la primera posició per davant del Reial Madrid, el Manchester United, el Liverpool, el PSG i altres franquícies nord-americanes de l'NBA i NFL.Com cada any, Twitter fa balanç de l'activitat i la conversació que es genera a la xarxa social, després d'analitzar el nombre d'autors únics que parlen d'un determinat tema. En el cas de les entitats esportives de tot el món, el club blaugrana ha estat el líder indiscutible tant en cites del nom (@fcbarcelona) com en paraules clau relacionades.El 2019 ha tingut diferents moments d'interès vinculats a l'activitat esportiva del Barça: El 26è títol de lliga, els clàssics contra el Madrid, l'arribada de jugadors com Griezman o De Jong i els nombrosos guardons que ha obtingut Leo Messi. De fet, l'argentí (que no té compte oficial de Twitter) ha estat el segon esportista més mencionat de l'any, superant Cristiano Ronaldo, Lebron James o Kobe Bryant. Només Neymar Jr està per davant de Messi en aquesta classificació.A part de les mencions, el club català també lidera les interaccions socials generades, que comptabilitza retuits, m'agrada i comentaris a les publicacions. Pendents encara de tancar les dades del mes de desembre, el club blaugrana ha liderat la llista set dels onze mesos que portem d'any.Actualment, el Barça disposa de nou comptes de Twitter diferents segons l'idioma utilitzat per comunicar-se. És l'entitat amb més seguidors en aquesta xarxa social, amb un total de 57 milions.

