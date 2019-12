Torrent alerta d'una onada mundial de regressió de drets i hi inclou Espanya

Torrent, que ha clos l'acte de presentació, s'ha referit al context polític de Catalunya i l'Estat, que ha definit com a "extremadament complicat" perquè la "repressió política" afecta "tothom que vol expressar idees polítiques, exercir el dret a protesta pacífica i la llibertat d'expressió". El president també ha alertat que aquesta situació "va a més" i ho ha exemplificat amb l'aprovació del decret digital per part de la Diputació Permanent del Congrés que "restringeix els drets a internet". "És una mesura pròpia d'estats no democràtics", ha insistit.A més, el president ha advertit que hi ha "una vigilància internacional" sobre aquesta vulneració de drets, que creu que es materialitza en posicionaments com el del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU o d'Amnistia Internacional, que exigien l'alliberament dels presos. De fet, Torrent ha aprofitat per recordar que la Comissària pels Drets Humans del Consell d'Europa va advertir dels atacs al dret de manifestació pacífica en diversos països, com Espanya, on va destacar els "canvis legislatius" o "l'ús excessiu i desproporcionat de la força policial en les tasques de dispersió".Tot i això, Torrent ha reconegut que a Catalunya també hi ha "molts reptes pendents" en matèria de drets en espais com la cultura, la llengua, la salut o l'equitat en accés a serveis per a "col·lectius discriminats". En aquest sentit, ha assegurat que amb el Pla presentat es pretén tenir "una visió holística" de tots aquests drets per garantir "la vida amb unes condicions dignes".A l'acte s'ha comptat amb la participació de l'adjunt al Síndic Jaume Saura, el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia; el professor de Dret Constitucional a la UB Enoch Albertí; el director del grup de recerca en Desigualtat en Salut de la UPF, Joan Anton Benach; la professora de Dret Internacional de la UdL Núria Camps; la coordinadora d'UNICEF Catalunya, Quima Oliver; la professora de Dret Constitucional de la UB, Eva Pons; i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.De fet, aquest darrer ha aprofitat per qualificar la situació d'empresonament dels líders polítics i socials a Catalunya "d'ignomínia" i ha assegurat que això "hauria de fer tremolar els fonaments democràtics".