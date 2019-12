El judici per l'accident del metro de València començarà el 27 de gener

El judici contra vuit exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per l'accident de metro registrat a València el 3 de juliol del 2006, que es va saldar amb 43 morts i 47 ferits de diversa consideració, arrancarà el pròxim 27 de gener i comptarà amb 300 testimonis i perits.Segons consta a la diligència d'ordenació firmada pel Jutjat penal número 6 de València i de la qual ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista s'allargarà fins al mes de juliol del 2020. El jutjat ha fixat inicialment 66 sessions diàries per a la celebració de la vista oral, en la qual seran citades a declarar quasi 300 persones, entre testimonis i perits, d'acord amb la prova admesa prèviament. El judici se celebrarà a la Sala Tirant de la Ciutat de la Justícia de València.El calendari acordat, que pot patir modificacions en funció del mateix desenvolupament del judici, reserva les primeres sessions -els dies 27, 30 i 31 de gener- al plantejament i resolució de qüestions prèvies.La vista conclourà quan es compleixin 14 anys de l'accident. El passat mes de febrer, la titular del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, Nieves Molina, que es va encarregar de la investigació del sinistre, va dictar l'obertura de judici oral. La Fiscalia demana tres anys i set mesos de presó per a cadascun en considerar que el succeït al voltant de l'accident constitueix un delicte contra els drets del treballador en la modalitat de seguretat i higiene del treball; 43 homicidis per imprudència greu professional i 37 delictes de lesions per imprudència greu professional.

