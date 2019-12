La fragata Blas de Lezo de l'exèrcit espanyol passa dos dies a Tarragona

La fragata Blas de Lezo, de l'exèrcit espanyol, ha estat aquest dilluns i dimarts al port de Tarragona, on ha fet una aturada després d'haver estat fent una missió en el marc de l'OTAN en els darrers mesos. Es tracta d'una nau de 146 metres d'eslora, equipada amb míssils i que segons els responsables té una finalitat defensiva i de protecció d'altres vaixells, com portaavions. Per acompanyar la visita s'hi ha desplaçat l'almirall de la flota de la marina, Manuel Garat, que s'ha reunit amb diferents autoritats de l'Estat a la ciutat. Entre ells el subdelegat del govern espanyol, Joan Sabaté. Garat ha expressat que les converses s'han produït en un clima de normalitat i que no s'ha parlat de la situació política de Catalunya.

L'oficial de Relacions Públiques de la fragata, Carlos Valdés, ha comentat que en la darrera operació van sortir del port de Ferrol (Galicia) a finals d'agost i tenen previst tornar-hi a finals de la setmana vinent, quasi quatre mesos després. A l'embarcació hi viatgen aproximadament 200 tripulants. El capità de la fragata, Juan Carlos Pérez, ha indicat que a partir del 21 de setembre van començar unes maniobres amb l'agrupació permanent de l'OTAN al Mediterrani i el 22 de novembre van treballar conjuntament amb un portaavions francès.



De fet, la fragata Blas de Lezo està preparada per aquest tipus d'accions. De fet incorpora un helicòpter preparat per, des de l'aire, poder detectar moviments submarins que es puguin produir en situacions de conflicte i, així, protegir les embarcacions. Des de la sala de control, on hi fan guàrdia una desena de persones de forma continuada, es rep la informació i es prenen decisions. Generalment però, són funcions de trànsit marítim, com detectar possibles vaixells cometent irregularitats o ajudar embarcacions en dificultats, ja siguin pesquers, mercants o que transportin persones migrades.

