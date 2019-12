Dos detinguts en una nova violació a una menor de 16 anys en un pis de Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns al vespre un home acusat de la violació d'una menor de 16 anys en un pis ocupat del carrer Hospital, 15, de Manresa, segons ha pogut saber. Un altre home, també implicat en l'agressió sexual, va aconseguir fugir en primera instància, i ha estat detingut aquest dimarts. Els fets van passar sobre 2/4 de 9 del vespre.El senyal d'alerta la va donar una altra noia, major d'edat, que també es trobava en el pis i va poder escapar-se saltant per la finestra fugint d'un dels violadors. Al ser un primer pis, la jove es va trencar els dos canells. Una patrulla de la Policia Local la va trobar al carrer i va activar l'emergència.Agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra van entrar a l'habitatge i van practicar la detenció d'un dels presumptes agressors sexuals. Aquest dimarts a la tarda s'ha practicat la segona detenció i agents d'investigació de la policia catalana es trobaven a l'immoble analitzant l'escenari de la violació.Malgrat que inicialment ha transcendit que es tractava d'una violació en grup amb dues menors com a víctimes, fonts de premsa de Mossos han confirmat al diari que es tractaria de dues agressions sexuals per separat en el mateix immoble, i les víctimes serien una menor de 16 anys i una major d'edat.Els dos detinguts són a la comissaria dels Mossos, a l'espera de passar a disposició judicial durant les properes hores.Aquesta violació arriba després que Manresa fou notícia per uns fets similars aquest estiu, amb una violació d'una menor al barri de les Escodines , i el judici d' una altra agressió sexual en grup que havia tingut lloc a les Bases de Manresa el 29 d'octubre de 2016

